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ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности

ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности 12:33
Финансы
31 июля 2025 г. 13:08
ЦБА изменил правила расчета банковского капитала и его адекватности

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила расчета банковского капитала и его адекватности", утвержденные 24 апреля 2020 года.

Как сообщает Report, сответствующее решение пописал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно документу, отныне линии потребительского кредитования будут конвертироваться в кредит с коэффициентом 40% (коэффициент конвертации в кредит – 0,4). Неиспользованная часть линий потребительского кредитования (учитываемая на внебалансовых счетах) после конвертации в кредит будет отнесена к группе 100% -го риска.

Кроме того, при конвертации в кредит с коэффициентом 0% (коэффициент конвертации в кредит – 0) обязательств, которые на основании договора дают банку право в одностороннем порядке не выполнять их полностью, линии потребительского кредитования учитываться не будут.

Юридическому департаменту ЦБА поручено представить данное Решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение 3 дней.

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Версия на азербайджанском языке AMB bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması qaydalarını dəyişib

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