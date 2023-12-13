О нас

ЦБА изменил порядок предоставления кредитов местным банкам

ЦБА изменил порядок предоставления кредитов местным банкам Коллегия Центрального банка Азербайджана внесла изменения в "Порядок предоставления кредитов банкам".
Финансы
13 декабря 2023 г. 13:47
ЦБА изменил порядок предоставления кредитов местным банкам

Коллегия Центрального банка Азербайджана внесла изменения в "Порядок предоставления кредитов банкам".

Как сообщает Report, председатель правления банка Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, ЦБА в качестве кредитора последней инстанции будет выдавать кредиты банку, столкнувшемуся с проблемами ликвидности, на срок не более 6 месяцев, который может быть продлен только один раз на этот срок. Однако в случаях, когда возникает угроза стабильности финансовых рынков, совет директоров учреждения примет решение о предоставлении кредита последней инстанции на других условиях и на более длительный срок.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı yerli banklara kredit verilməsi qaydasını dəyişib

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
США выделят $225 млн на строительство 75 км евроколеи из Львова до границы с ЕС
6 декабря 2023 г. 17:50
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi