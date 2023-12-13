ЦБА изменил порядок предоставления кредитов местным банкам

Коллегия Центрального банка Азербайджана внесла изменения в "Порядок предоставления кредитов банкам".

Коллегия Центрального банка Азербайджана внесла изменения в "Порядок предоставления кредитов банкам".

Как сообщает Report, председатель правления банка Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, ЦБА в качестве кредитора последней инстанции будет выдавать кредиты банку, столкнувшемуся с проблемами ликвидности, на срок не более 6 месяцев, который может быть продлен только один раз на этот срок. Однако в случаях, когда возникает угроза стабильности финансовых рынков, совет директоров учреждения примет решение о предоставлении кредита последней инстанции на других условиях и на более длительный срок.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.