ЦБА изменил график валютных аукционов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Изменился график валютных аукционов, периодически проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА). Начиная с этой недели, принято решение о проведении аукционов по средам и пятницам.

Как сообщили Report из банковских кругов, планируется проведение аукционов в 3 сессиях. Помимо этого, впредь сумма валют, вынесенной на аукцион, не будет заранее обнародована для коммерческих банков. Кроме того, коммерческие банки помимо покупки смогут продавать валюту. Сообщается, что личность участников во время операций останется в секрете.

Аналитическая группа Report считает, что на первых аукционах банки и ЦБА будут на стадии адаптации к новой системе, поэтому курс доллара США может несколько повыситься. Однако в последующем курс доллара стабилизируется согласно спросу и предложению, но есть вероятность незначительного повышения курса: "Если официальный курс доллара будет ниже 1,60 AZN/USD, прогнозируется ускорение покупки долларов банками. Помимо этого, ожидается колебание курса в течение дня. Участие банков на аукционах в качестве продавцов повысит волатильность маната, потому что банки получат возможность в течение дня выступать как в качестве продавцов, так и в качестве покупателей, согласно заказу клиентов".

Эксперты Report не исключают спекуляций на курсе валюты: "Естественно, это не противоречит законам рыночной экономики".