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ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов

ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов Излишняя ликвидность банковского сектора Азербайджана составляет около 14 млрд манатов, что более чем в два раза превышает общие нормативы.
Финансы
14 февраля 2022 г. 10:03
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов

Общая ликвидность банковского сектора Азербайджана составляет около 14 млрд манатов, что более чем в два раза превышает нормативы.

Об этом Report сообщил директор департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана Фуад Исаев.

По его словам, в последнее время в банковском секторе в целом наблюдаются стабильные темпы развития: "Наличие свободных ликвидных средств позволяет банкам осуществлять как бизнес, так и потребительское кредитование. За последние два года процентные ставки по кредитам снизились. В настоящее время процентная ставка по бизнес-кредитам составляет около 10-12%, по потребительским - средняя процентная ставка снизилась с 23% до 20%. Соответствующую статистику ЦБА публикует ежеквартально".

Исаев подчеркнул, что наличие ликвидности создает условия для развития внутренней ипотеки: "В некоторых банках в настоящее время выдаются долгосрочные ипотечные кредиты под 8-10% годовых в рамках внутренних возможностей банков".

Отметим, что на 1 января этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 38 млрд 462,2 млн манатов. По данным 15 млрд 513,3 млн манатов активов банков составили выданные клиентам кредиты. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,15%, а доля кредитов в активах упала с 40,6% до 40,3%.

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Версия на английском языке Central Bank: "Total liquidity of banking sector is around 14B manats"
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: “Bank sektorunun ümumi likvidliyi 14 milyard manat ətrafındadır”

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