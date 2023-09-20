ЦБА: Из банков дополнительно стерилизовано 350 млн манатов

С августа этого года азербайджанские банки начали хранить обязательные резервы по новым правилам, в результате чего дополнительно было стерилизовано около 350 млн манатов излишков.

С августа этого года азербайджанские банки начали хранить обязательные резервы по новым правилам, в результате чего дополнительно было стерилизовано около 350 млн манатов излишков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"В то же время для регулирования ликвидности в банковской системе продолжаются регулярные аукционы с нотами разного срока погашения. В общей сложности в течение 8 месяцев ЦБА провел 93 различных аукциона срочных нот. Решения по процентному коридору, изменение ликвидности влияют на средние процентные ставки по операциям на денежном рынке. Средневзвешенные процентные ставки по сделкам, заключенным на рынке необеспеченных и обеспеченных денег в национальной валюте между банками за 8 месяцев (в частности, индексы 1D azir и 1W ainaib), отреагировали на изменение процентного коридора. Проведенный анализ показывает, что проценты по вкладам юридических лиц в манатах с межбанковскими процентами по отдельным банковским группам меняются в одном направлении. В целом ужесточение монетарных условий способствует росту депозитов в национальной валюте в банковском секторе, а также способствует процессу дедолларизации", - отмечается в заявлении.