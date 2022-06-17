ЦБА: Инфляция к концу года будет ниже фактических темпов

Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что в условиях относительно благоприятной внешней среды инфляция к концу года будет ниже фактических темпов.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что в условиях относительно благоприятной внешней среды инфляция к концу года будет ниже фактических темпов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция вернется к целевому диапазону.

"Центральный банк осуществляет постоянный мониторинг процессов, происходящих в мировой и национальной экономике, на финансовых рынках. Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, степени реализации внешних и внутренних инфляционных рисков", - говорится в сообщении.