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ЦБА: Инфляция к концу года будет ниже фактических темпов

ЦБА: Инфляция к концу года будет ниже фактических темпов Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что в условиях относительно благоприятной внешней среды инфляция к концу года будет ниже фактических темпов.
Финансы
17 июня 2022 г. 16:24
ЦБА: Инфляция к концу года будет ниже фактических темпов

Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что в условиях относительно благоприятной внешней среды инфляция к концу года будет ниже фактических темпов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция вернется к целевому диапазону.

"Центральный банк осуществляет постоянный мониторинг процессов, происходящих в мировой и национальной экономике, на финансовых рынках. Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, степени реализации внешних и внутренних инфляционных рисков", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке CBA: Inflation will be lower than actual rates by year-end
Версия на азербайджанском языке AMB: "İnflyasiya ilin sonuna faktiki templərdən aşağı olacaq"

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