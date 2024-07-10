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ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте

ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная организация Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте.
Финансы
10 июля 2024 г. 18:40
ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная организация Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения проходили на встрече делегации во главе с первым заместителем председателя ЦБА Рашадом Оруджевым со старшим вице-президентом и региональным менеджером Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош.

Стороны говорили о предотвращении случаев мошенничества в сфере цифровых платежей, а также коснулись вопросов применения концепции "умный город" и "умное село" .

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Версия на азербайджанском языке AMB və “Visa” ictimai nəqliyyatda nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsini müzakirə edib

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