ЦБА и Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная организация Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная платежная организация Visa обсудили расширение безналичных платежей в общественном транспорте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения проходили на встрече делегации во главе с первым заместителем председателя ЦБА Рашадом Оруджевым со старшим вице-президентом и региональным менеджером Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош.

Стороны говорили о предотвращении случаев мошенничества в сфере цифровых платежей, а также коснулись вопросов применения концепции "умный город" и "умное село" .