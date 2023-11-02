О нас

ЦБА и SWIFT обсудили внедрение новых платежных решений

ЦБА и SWIFT обсудили внедрение новых платежных решений Обсуждено внедрение новых платежных решений между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и международной организацией SWIFT.
Финансы
2 ноября 2023 г. 18:20
ЦБА и SWIFT обсудили внедрение новых платежных решений

Обсуждено внедрение новых платежных решений между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и международной организацией SWIFT.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в структуре состоялась встреча с находящимся с визитом в Азербайджане руководителем SWIFT по России, Кавказу и региону Центральной Азии Мэтью де Герингом. На встрече состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества организации с финансовыми институтами, действующими в Азербайджане, в том числе по расширению охвата инновационных платежных услуг в стране и внедрению новых платежных решений.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между ЦБА и SWIFT.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB və SWIFT yeni ödəniş həllərinin təqdim edilməsini müzakirə edib

Самое важное

Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00
В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
ФотоВ Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА
1 ноября 2023 г. 14:24
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi