ЦБА и SWIFT обсудили внедрение новых платежных решений

Обсуждено внедрение новых платежных решений между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и международной организацией SWIFT.

Обсуждено внедрение новых платежных решений между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и международной организацией SWIFT.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в структуре состоялась встреча с находящимся с визитом в Азербайджане руководителем SWIFT по России, Кавказу и региону Центральной Азии Мэтью де Герингом. На встрече состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества организации с финансовыми институтами, действующими в Азербайджане, в том числе по расширению охвата инновационных платежных услуг в стране и внедрению новых платежных решений.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между ЦБА и SWIFT.