​ЦБА и SECO подписали меморандум о взаимопонимании

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял заместителя регионального директора Государственного секретариата по экономическим связям Швейцарии (SECO) на Южном Кавказе Симону Хаберли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены деятельность SECO в Азербайджане, обсуждены достижения и новые перспективы сотрудничества между Центробанком и SECO. Рустамов отметил, что ЦБА успешно сотрудничает с SECO более 20 лет в рамках различных проектов и высоко ценит это сотрудничество.

На встрече была подчеркнута важность тесного сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Госсекретариатом в рамках программы "Двусторонняя помощь и укрепление потенциала центробанков" (BCC I). В рамках первой фазы программы SECO оказала техническую помощь ЦБА в таких сферах, как прогнозирование инфляции, трансмиссия политики процентных ставок, финансовая стабильность, курсовая и монетарная политика, создание системы мониторинга реального сектора.

Затем были обсуждены вопросы технической помощи, которые будут предоставлены в рамках второго этапа программы сотрудничества SECO и ЦБА на 2019-2022 годы (BCC II).

В заключении между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по имплементации второй фазы программы BCC II.