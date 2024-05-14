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ЦБА и Нацбанк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании

ЦБА и Нацбанк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании.
Финансы
14 мая 2024 г. 10:41
ЦБА и Нацбанк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ подписан на встрече председателя ЦБА Талеха Кязимова с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с главой Нацбанка Кыргызстана Кубанычбеком Боконтаевым.

Талех Кязимов выразил уверенность, что меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между регуляторами.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по укреплению связей и расширению возможностей сотрудничества.

В рамках визита запланирован ряд встреч кыргызской делегации в ЦБА с целью обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоCentral banks of Azerbaijan and Kyrgyzstan ink Memorandum of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstan mərkəzi bankları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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