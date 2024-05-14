ЦБА и Нацбанк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Кыргызстана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ подписан на встрече председателя ЦБА Талеха Кязимова с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с главой Нацбанка Кыргызстана Кубанычбеком Боконтаевым.

Талех Кязимов выразил уверенность, что меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между регуляторами.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по укреплению связей и расширению возможностей сотрудничества.

В рамках визита запланирован ряд встреч кыргызской делегации в ЦБА с целью обмена опытом.