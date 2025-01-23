ЦБА и МВФ обсудили реализацию проекта по оценке финансового сектора Азербайджана

14:40

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудили реализацию проекта "Оценка финансового сектора".

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на встрече с главой миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в Азербайджане, макроэкономические ожидания и прогнозы на среднесрочный период, реформы денежно-кредитной политики и принятые решения, рамки стабильности финансового сектора, реализацию рекомендаций МВФ по проекту оценки финансового сектора, а также вопросы дальнейшего повышения трансмиссии денежно-кредитной политики и развития финансового сектора.

Отметим, что миссия МВФ во главе с Анной Бордон 22 января начала консультации с властями Азербайджана по статье IV. Консультации продлятся до 5 февраля.