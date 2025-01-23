О нас

ЦБА и МВФ обсудили реализацию проекта по оценке финансового сектора Азербайджана

ЦБА и МВФ обсудили реализацию проекта по оценке финансового сектора Азербайджана 14:40
Финансы
23 января 2025 г. 15:10
ЦБА и МВФ обсудили реализацию проекта по оценке финансового сектора Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудили реализацию проекта "Оценка финансового сектора".

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на встрече с главой миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в Азербайджане, макроэкономические ожидания и прогнозы на среднесрочный период, реформы денежно-кредитной политики и принятые решения, рамки стабильности финансового сектора, реализацию рекомендаций МВФ по проекту оценки финансового сектора, а также вопросы дальнейшего повышения трансмиссии денежно-кредитной политики и развития финансового сектора.

Отметим, что миссия МВФ во главе с Анной Бордон 22 января начала консультации с властями Азербайджана по статье IV. Консультации продлятся до 5 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB və IMF "Maliyyə sektorunun qiymətləndirilməsi" layihəsini müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi