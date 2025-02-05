ЦБА и МВФ обсудили итоги консультаций по статье IV

14:56

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили работу, проделанную в рамках консультаций по статье IV.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо.

"Стороны обменялись мнениями о политических рамках стабильности финансового сектора, применении рекомендаций МВФ в рамках проекта оценки финансового сектора, основных направлениях заявления, подготовленного миссией (по итогам консультаций по статье IV), а также о перспективах сотрудничества между ЦБА и МВФ.

Отметим, что миссия МВФ с 22 января по 5 февраля находится в Баку для проведения ежегодных консультаций с правительством Азербайджана по статье IV.