Центробанк и Минцифры подписали меморандум в области искусственного интеллекта

Центральный банк Азербайджана и Министерство цифрового развития и транспорта подписали меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятор.
Соглашение достигнуто с учетом значимости решений на основе искусственного интеллекта и их возможного вклада в развитие различных секторов.
Главной целью подписания документа является поддержка проектов, инициатив и идей в области искусственного интеллекта в Азербайджане, в том числе реализация совместных проектов на финансовых рынках, а также мер по формированию навыков, технологий, экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в области искусственного интеллекта.
В то же время, в центре внимания будут такие вопросы, как организация соответствующих тренингов, семинаров и конференций с целью повышения знаний в указанной сфере.