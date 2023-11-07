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Центробанк и Минцифры подписали меморандум в области искусственного интеллекта

Центробанк и Минцифры подписали меморандум в области искусственного интеллекта С учетом значимости решений на основе искусственного интеллекта и их возможного вклада в развитие различных секторов, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) подписали соответствующий меморандум о взаимопо
Финансы
7 ноября 2023 г. 17:32
Центробанк и Минцифры подписали меморандум в области искусственного интеллекта

Центральный банк Азербайджана и Министерство цифрового развития и транспорта подписали меморандум о взаимопонимании в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятор.

Соглашение достигнуто с учетом значимости решений на основе искусственного интеллекта и их возможного вклада в развитие различных секторов.

Главной целью подписания документа является поддержка проектов, инициатив и идей в области искусственного интеллекта в Азербайджане, в том числе реализация совместных проектов на финансовых рынках, а также мер по формированию навыков, технологий, экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в области искусственного интеллекта.

В то же время, в центре внимания будут такие вопросы, как организация соответствующих тренингов, семинаров и конференций с целью повышения знаний в указанной сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMB və RİNN Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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