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ЦБА и IFC обсудили  разработку таксономии устойчивого финансирования

ЦБА и IFC обсудили  разработку таксономии устойчивого финансирования Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили разработку таксономии устойчивого финансирования.
Финансы
10 июля 2024 г. 16:09
ЦБА и IFC обсудили  разработку таксономии устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили разработку таксономии устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Он отметил, что на встрече с глобальным директором IFC по климатическим вопросам Джейми Фергюссоном были обсуждены цели и обязательства по COP29 и зеленому финансированию, а также сотрудничество в формировании благоприятной среды для устойчивого финансирования и разработки таксономии.

Стороны провели также обмен мнениями о мерах по переходу к устойчивой экономике.

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Версия на английском языке ФотоCBA, IFC mull building favorable environment for sustainable finance
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB və IFC dayanıqlı maliyyə taksonomiyasının hazırlanmasını müzakirə edib

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