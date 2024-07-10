ЦБА и IFC обсудили разработку таксономии устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили разработку таксономии устойчивого финансирования.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили разработку таксономии устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Он отметил, что на встрече с глобальным директором IFC по климатическим вопросам Джейми Фергюссоном были обсуждены цели и обязательства по COP29 и зеленому финансированию, а также сотрудничество в формировании благоприятной среды для устойчивого финансирования и разработки таксономии.

Стороны провели также обмен мнениями о мерах по переходу к устойчивой экономике.