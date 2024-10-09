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ЦБА и ICCD обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане

ЦБА и ICCD обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская палата торговли и развития (ICCD) обсудили перспективы исламских финансов в нашей стране.
Финансы
9 октября 2024 г. 10:30
ЦБА и ICCD обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская палата торговли и развития (ICCD) обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Были рады встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем ICCD и генеральным директором Al Baraka Banking Group. Обменялись мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества с банковским сектором Азербайджана, о проделанной в стране работе и перспективах в области исламских финансов", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan, ICCD mull prospects of Islamic financing in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ICCD islam maliyyəsi ilə bağlı perspektivləri müzakirə edib

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