ЦБА и ICCD обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская палата торговли и развития (ICCD) обсудили перспективы исламских финансов в нашей стране.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Исламская палата торговли и развития (ICCD) обсудили перспективы исламских финансов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Были рады встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем ICCD и генеральным директором Al Baraka Banking Group. Обменялись мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества с банковским сектором Азербайджана, о проделанной в стране работе и перспективах в области исламских финансов", - говорится в публикации.