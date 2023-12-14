ЦБА и ЕБРР провели обмен мнениями о местных рынках валюты

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) состоялся обмен мнениями о местных рынках валюты

Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) состоялся обмен мнениями о местных рынках валюты.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в социальной сети "X".

Встреча с делегацией ЕБРР, возглавляемой казначеем банка Акселем ван Недервееном, прошла в ЦБА.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ЕБРР в Азербайджане, текущим состоянием и будущими перспективами сотрудничества между ЦБА и ЕБРР. Состоялся обмен мнениями о местных рынках валюты", - говорится в публикации.