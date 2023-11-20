ЦБА и ЕБРР обсудили приоритеты банковского регулирования в Азербайджане

Обсуждены приоритеты банковского регулирования между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили приоритеты банковского регулирования в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече с делегацией во главе с исполнительным директором по финансовым институтам ЕБРР Фрэнсисом Малиджем обсуждены тенденции в экономике и банковском секторе страны, приоритеты банковского регулирования, содействие инклюзивности в финансовой индустрии, а также текущие и потенциальные направления сотрудничества между ЦБА и ЕБРР.