Центробанк Азербайджана и EBRD заключили своп-сделку на 200 млн долларов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает комплексные меры по поддержке бизнеса и населения в условиях пандемии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В целях расширения доступа реального сектора к финансовым ресурсам в период коронавирусной пандемии ЦБА и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) заключили своп-сделку на общую сумму 200 млн долларов США.

Операции своп откроют EBRD доступ к манатным ресурсам, предоставив новые возможности для оказания кредитной поддержки местным компаниям в национальной валюте.

Предусматривается, что из этой суммы 50 млн долларов США в манатном эквиваленте (85 млн манатов) будут выданы отечественным, в частности, малым компаниям, столкнувшимся с временными трудностями в текущем году.

Данное соглашение наряду с поддержкой бизнес-субъектов, затронутых пандемией, будет способствовать расширению использования производных финансовых инструментов в стране и поощрению их использования в качестве альтернативного инструмента финансирования. Это достигнуто в результате реализации Центробанком стратегии в международной плоскости, тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями и применения международного рамочного соглашения по производным финансовым инструментам на денежном рынке и рынке капитала страны.

В то же время, продолжается сотрудничество между ЦБА и EBRD по выпуску манатных облигаций на отечественном рынке и приведению правовых рамок на рынке производных финансовых инструментов в соответствие с международными стандартами в целях развития рынка капитала Азербайджана.

Отметим, что EBRD осуществляет долгосрочное плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. На сегодняшний день банк вложил в экономику Азербайджана 3,3 млрд евро по 170 проектам. EBRD также оказывает консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и техническую поддержку в направлении улучшения финансовых результатов и развития более 1 000 компаний.