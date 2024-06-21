ЦБА: Годовая инфляция находится на нижнем пределе целевого диапазона

Годовая инфляция в Азербайджане находится на нижней границе целевого диапазона.

Годовая инфляция в Азербайджане находится на нижней границе целевого диапазона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В мае этого года годовая инфляция составила 0,3%, что соответствует апрельским прогнозам ЦБА.

В мае 12-месячная базовая инфляция составила 0,4%. Годовая продовольственная дефляция составила 1,4%, непродовольственная инфляция - 1%, а инфляция услуг - 2,2%.

Инфляция, ожидаемая на ближайшие 12 месяцев по результатам опросов домохозяйств, близка к нижней границе целевого диапазона.

В целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга. Ожидается, что годовая инфляция будет в пределах целевого показателя (4±2%) в 2024-2025 годах, если текущие условия останутся неизменными. ЦБА объявит свои обновленные прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям в конце июля 2024 года.