ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности

ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности

Субъекты, действующие на финансовых рынках Азербайджана, начали применять единые и более строгие требования по информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Мехди Мехдизаде на очередной Выставке финансов и технологий ("Fintex Summit") в Баку.

"Сейчас мы живем в эпоху более сложных, быстро развивающихся технологий, интегрированных с технологиями. Помимо положительных сторон этого развития, существуют и заметные риски. Особенно информационные системы и технологии, которые могут стать мишенью недоброжелательных вмешательств, создают более высокую угрозу для финансового сектора", - сказал он.

По словам Мехдизаде, для предотвращения этих угроз государственные органы и специалисты формируют рамки кибербезопасности различного уровня: "Уже кибербезопасность стала не только техническим вопросом, но и одним из основных элементов правовой стабильности, финансовой устойчивости и защиты прав потребителей".