О нас

ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности

ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности
Финансы
25 июня 2025 г. 10:46
ЦБА: Финансовым учреждениям установлены строгие требования по информационной безопасности

Субъекты, действующие на финансовых рынках Азербайджана, начали применять единые и более строгие требования по информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Мехди Мехдизаде на очередной Выставке финансов и технологий ("Fintex Summit") в Баку.

"Сейчас мы живем в эпоху более сложных, быстро развивающихся технологий, интегрированных с технологиями. Помимо положительных сторон этого развития, существуют и заметные риски. Особенно информационные системы и технологии, которые могут стать мишенью недоброжелательных вмешательств, создают более высокую угрозу для финансового сектора", - сказал он.

По словам Мехдизаде, для предотвращения этих угроз государственные органы и специалисты формируют рамки кибербезопасности различного уровня: "Уже кибербезопасность стала не только техническим вопросом, но и одним из основных элементов правовой стабильности, финансовой устойчивости и защиты прав потребителей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB: Maliyyə qurumlarına informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı vahid və daha ciddi tələblər qoyulub

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi