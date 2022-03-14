ЦБА: Финансовая устойчивость страховщиков в Азербайджане регулярно проверяется

Директор департамента по надзору за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов дал интервью Report:

Директор департамента по надзору за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов дал интервью Report:

- Как вы контролируете страховой рынок будучи регулирующим органом?

- Финансовая устойчивость страховщиков регулярно проверяется в рамках мер контроля, осуществляемых ЦБА. В настоящее время ситуация в этой сфере удовлетворительная. Мы также контролируем качество услуг, оказываемых страховыми компаниями потребителям, их поведение с клиентами, при необходимости принимаем меры в соответствии с законодательством.

- К вам поступают жалобы на страховые компании? Как вы предотвращаете незаконные случаи?

- Мы принимаем любые заявки, поступающие на "горячую линию" ЦБА. В настоящее время реализуются несколько проектов по повышению уровня обслуживания клиентов и снижению количества жалоб. Эти проекты направлены на создание независимого экспертного института, создание соответствующей инстанции для разрешения споров, оперативного устранения недоразумений между страховщиками и страхователями.

- Насколько азербайджанское население просвещено в области страхования?

- Один из проектов ЦБА по развитию страхового сектора связан с просвещением населения и субъектов бизнеса. В этом направлении осуществляется сотрудничество как с Ассоциацией страховщиков Азербайджана, так и с Бюро обязательного страхования. Население и субъекты бизнеса информируются о возможных рисках. Президент страны также дал поручения касательно этих вопросов. После того как ЦБА стал регулирующим органом в сфере страхования, он провел ряд мер по просвещению. В начале были проведены соответствующие опросы среди населения и субъектов бизнеса, определены необходимые меры. Проводимые с прошлого года просветительские мероприятия будут способствовать расширению охвата страхования, страхового обеспечения как в Баку, так и в регионах.