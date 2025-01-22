Центробанк Азербайджана резко сократил эмиссию нот в 2024 году

ЦБА: Эмиссия нот сократилась почти в 7 раз

Центральный банк Азербайджана сократил эмиссию нот в 2024 году в 6,5 раз.

Как сообщили Report в регуляторе, в декабре 2024 года исполнение бюджетных расходов привело к увеличению денежной базы на 1,7%. Это обусловило снижение среднего дневного индекса 1D AZIR в январе на 1,29 процентных пункта по сравнению с декабрем, до 6,39%.

Активность на необеспеченном рынке продолжается. Средний дневной объем операций на необеспеченном денежном рынке в декабре составил 627,3 млн манатов, а в первой половине января текущего года – 290 млн манатов.

ЦБА применяет инструменты денежно-кредитной политики с учетом процессов на финансовых рынках и изменений ликвидной позиции банковской системы. "Учитывая влияние изменений остатков на правительственных счетах на ликвидность в банковской системе, ЦБА резко сократил объем стерилизационных операций с начала года", - отмечается в сообщении.