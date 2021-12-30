ЦБА: Экономический рост в Азербайджане продолжится в следующем году

Центробанк Азербайджана прогнозирует, что экономический рост в стране продолжится и в следующем году

Центробанк Азербайджана прогнозирует, что экономический рост в стране продолжится и в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА "Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

Согласно октябрьскому отчету Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика, по прогнозам, вырастет на 4,9% в 2022 году. Ожидается, что процесс экономического роста в развитых и развивающихся странах будет происходить с различной динамикой в зависимости от масштабов вакцинации, периода ограничений и стимулирующих мер.

Прогнозируется, что экономический рост составит 4,5% в развитых странах и 5,1% в развивающихся. Ожидается, что фискальная поддержка и монетарная политика посредством различных стимулирующих программ будут меняться в зависимости от процессов экономического роста, занятости и инфляции.

Мировые цены на нефть также будут формироваться в следующем году под влиянием глобальной экономической активности, геополитических факторов и решений, принятых в рамках ОПЕК+. Основными аналитическими центрами (МВФ, Всемирный банк, Энергетическое агентство США, Standard Chartered, Fitch, Barclays и др.) к 2022 году консенсусная цена оценивается в 70,9 доллара США за 1 баррель, МВФ оценивает в 64,5 доллара США.

В целом, прогнозируется, что спрос на нефть в мире продолжит расти в 2022 году.

Прогнозируется, что в 2022 году объем мировой торговли вырастет на 6,7%, несмотря на краткосрочные сбои в глобальной логистической цепи. Торговля услугами возобновится более слабыми темпами по сравнению с торговлей товарами.