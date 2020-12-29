ЦБА: Экономическая активность в реальном секторе постепенно восстановится

Прогнозы по базовому сценарию показывают, что в 2021 году показатели внешнего и внутреннего баланса в Азербайджане значительно улучшатся относительно 2020 года

Прогнозы по базовому сценарию показывают, что в следующем году показатели внешнего и внутреннего баланса в Азербайджане значительно улучшатся относительно 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе также говорится, что основными факторами, влияющими на внешний баланс Азербайджана, станут ситуация с пандемией в 2021 году, динамика цен на нефть на мировом рынке, перспективы соглашения ОПЕК+, происходящие в странах-торговых партнерах процессы, динамика импорта.

В следующем году прогнозируется постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе экономики Азербайджана. По официальным прогнозам, темпы реального экономического роста в 2021 году по базовому сценарию составят 3,4%, в том числе по ненефтяному сектору - 3,1%. Сохранение макроэкономической стабильности станет одним из ключевых факторов, способствующих приближению экономического роста к своему потенциалу в 2021 году. Контрциклическая макроэкономическая политика и начало восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях также оживят основные драйверы экономического роста в 2021 году. Согласно представленному проекту бюджета, в следующем году расходы госбюджета с 2020 года прогнозируются увеличить на 3,8%, в том числе капитальные расходы - на 7,9%.

Реализация прогнозов по внутреннему балансу в 2021 году будет зависеть от эффективной координации всех направлений макроэкономической политики.