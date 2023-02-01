ЦБА: Доля сельского хозяйства в бизнес-кредитах достигла 22,5%

Объем кредитов, выданных в сфере сельского хозяйства вырос и составил 22,5 процентов от общего объема бизнес-кредитов на конец 2022 года.
Как сообщает Report, об этом гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев сказал на проходящем в Баку II Форуме агробизнеса.
По его словам, в общей сложности 1/3 часть бизнес-кредитов, выданных аграрному сектору, пришлась на долю государственных средств, 2/3 – собственных средств банков.
Т.Алиев добавил, что в прошлом году общий кредитный портфель вырос на 17,6% и достиг 19,6 млрд манатов: "Бизнес-кредиты в этом портфеле увеличились на 11% и достигли 55,4%. В настоящее время объем этого портфеля составляет 11 миллиардов манатов"