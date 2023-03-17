ЦБА: Для "зеленого перехода" должна быть создана экосистема, поощряющая частные инвестиции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил в качестве главного приоритета наличие устойчивых финансовых возможностей на фоне "зеленых" климатических изменений, в связи с чем сформирована стратегическая дорожная карта.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил в качестве главного приоритета наличие устойчивых финансовых возможностей на фоне "зеленых" климатических изменений, в связи с чем сформирована стратегическая дорожная карта.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности ЦБА Рустам Тахиров на семинаре "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

Тахиров сказал, что дорожная карта основана на четырех принципах: "Первый из них - это наращивание потенциала и просвещение. Здесь предусмотрена просветительская работа не только в финансовом секторе, но и в ряде других. Второй - обеспечение притока финансов, тем самым поддерживая "зеленую экономику". Третий принцип связан с климатом, а четвертый – это прозрачность рынка и прозрачность вопросов, связанных с изменением климата".

Представитель ЦБА отметил, что в рамках первого принципа предусмотрено сотрудничество с международными организациями, а для второго важным вопросом является поток финансовых средств для "зеленого перехода": "Наряду с выделяемыми государством средствами для этого нужны частные инвестиции. Основная цель здесь - создание экосистемы, которая побуждает частный сектор инвестировать. Роль Центрального банка здесь заключается в обеспечении правовой и нормативной основы".