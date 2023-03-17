О нас

ЦБА: Для "зеленого перехода" должна быть создана экосистема, поощряющая частные инвестиции

ЦБА: Для "зеленого перехода" должна быть создана экосистема, поощряющая частные инвестиции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил в качестве главного приоритета наличие устойчивых финансовых возможностей на фоне "зеленых" климатических изменений, в связи с чем сформирована стратегическая дорожная карта.
Финансы
17 марта 2023 г. 17:49
ЦБА: Для зеленого перехода должна быть создана экосистема, поощряющая частные инвестиции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил в качестве главного приоритета наличие устойчивых финансовых возможностей на фоне "зеленых" климатических изменений, в связи с чем сформирована стратегическая дорожная карта.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности ЦБА Рустам Тахиров на семинаре "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

Тахиров сказал, что дорожная карта основана на четырех принципах: "Первый из них - это наращивание потенциала и просвещение. Здесь предусмотрена просветительская работа не только в финансовом секторе, но и в ряде других. Второй - обеспечение притока финансов, тем самым поддерживая "зеленую экономику". Третий принцип связан с климатом, а четвертый – это прозрачность рынка и прозрачность вопросов, связанных с изменением климата".

Представитель ЦБА отметил, что в рамках первого принципа предусмотрено сотрудничество с международными организациями, а для второго важным вопросом является поток финансовых средств для "зеленого перехода": "Наряду с выделяемыми государством средствами для этого нужны частные инвестиции. Основная цель здесь - создание экосистемы, которая побуждает частный сектор инвестировать. Роль Центрального банка здесь заключается в обеспечении правовой и нормативной основы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycanda "yaşıl keçid" üçün özəl investisiyaları təşviq edən ekosistem yaradılmalıdır"

Другие новости из категории

Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена
Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена
17 марта 2023 г. 17:38
Прибыль правящей партии Азербайджана выросла более чем в четыре раза
Прибыль правящей партии Азербайджана выросла более чем в четыре раза
17 марта 2023 г. 17:27
Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87%
Госслужба по вопросам имущества увеличила отчисления в бюджет на 87%
17 марта 2023 г. 16:55
Правительство Швейцарии обсуждает возможность объединения UBS и Credit Suisse
Правительство Швейцарии обсуждает возможность объединения UBS и Credit Suisse
17 марта 2023 г. 13:17
Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет
Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет
17 марта 2023 г. 12:46
Доходы населения Азербайджана выросли на 15%
Доходы населения Азербайджана выросли на 15%
17 марта 2023 г. 12:44
Али Асадов: Доходы входящих в Азербайджанский инвестиционный холдинг компаний выросли на 52%
Али Асадов: Доходы входящих в Азербайджанский инвестиционный холдинг компаний выросли на 52%
17 марта 2023 г. 12:40
Небанковская кредитная организация Azərbaycan Mikro-Kredit сокращает уставный капитал
Небанковская кредитная организация Azərbaycan Mikro-Kredit сокращает уставный капитал
17 марта 2023 г. 12:20
Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 14%
Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 14%
17 марта 2023 г. 12:20
Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая
Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая
17 марта 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi