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ЦБА: Для внедрения исламских облигаций нужны изменения в законодательстве

ЦБА: Для внедрения исламских облигаций нужны изменения в законодательстве В настоящее время Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) реализует в Азербайджане специальный проект, связанный с "сукуком" (исламские облигации).
Финансы
28 октября 2021 г. 12:20
ЦБА: Для внедрения исламских облигаций нужны изменения в законодательстве

В настоящее время Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) реализует в Азербайджане специальный проект, связанный с "сукуком" (исламские облигации).

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела надзора за рынком капитала департамента по контролю за рынком капитала Центрального банка Азербайджана Самир Исмаилов.

По его словам, в рамках проекта необходимо внести определенные изменения и в законодательство, чтобы сформировалась нормативная основа для применения сукука.

Напомним, что в рамках партнерства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), бизнес-форума Группы Исламского банка развития (THIQAH) и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) состоялась конференция в формате вебинара на тему потенциальной роли сукука в финансировании инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства в Азербайджане.

В ходе вебинара были затронуты такие темы как ситуация на мировом рынке сукука (исламских облигаций), последние тренды, возможности применения сукука в Азербайджане.

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Версия на английском языке Central Bank: Azerbaijan should make amendments in legislation for use of sukuk 
Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycanda "sukuk"dan istifadə üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməlidir"

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