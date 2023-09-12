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ЦБА: Денежные переводы в Азербайджан сократились на 45%

ЦБА: Денежные переводы в Азербайджан сократились на 45% В январе-июне 2023 года денежные переводы в Азербайджан сократились на 45% и составили 891 млн долларов.
Финансы
12 сентября 2023 г. 12:46
ЦБА: Денежные переводы в Азербайджан сократились на 45%

В январе-июне 2023 года денежные переводы в Азербайджан сократились на 45% и составили 891 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

"Объем денежных переводов из страны составил 254,5 млн долларов. Первое место по объемам денежных переводов из Азербайджана заняла Турция (64,6 млн долларов), второе - Россия (38,5 млн долларов)", - отметил С.Насиров.

По его словам, 68% денежных переводов в страну поступило из России. Второе место после России занимает Турция – 70,7 млн манатов.

"В целом профицит денежных переводов по сравнению с шести месяцами 2022 года сократился на 51%", - сказал он.

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Версия на английском языке CBA: Incoming cash to Azerbaijan down 45%
Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycana daxil olan pul baratları 45 % azalıb"

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