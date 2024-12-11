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ЦБА: Дефицит баланса услуг за 9 месяцев составил примерно $1,6 млрд

ЦБА: Дефицит баланса услуг за 9 месяцев составил примерно $1,6 млрд 10:48
Финансы
11 декабря 2024 г. 11:00
ЦБА: Дефицит баланса услуг за 9 месяцев составил примерно $1,6 млрд

Дефицит баланса услуг платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре 2024 года составил примерно 1,6 млрд долларов США, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

По его словам, дефицит образовался в основном за счет сектора строительства и других деловых услуг.

При этом он подчеркнул, что за 9 месяцев образовался профицит в размере 862 млн долларов США по услугам в сфере транспорта и в 359 млн долларов США по туристическим услугам.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Xidmətlər balansı kəsirli olaraq qalır

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