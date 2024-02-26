ЦБА дал Premium Bank обязательное к исполнению предписание

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал ОАО Premium Bank обязательное к исполнению предписание по совершенствованию внутренних процедур.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал ОАО Premium Bank обязательное к исполнению предписание по совершенствованию внутренних процедур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Решение принято в связи с нарушением требований статьи 47 закона "О банках", так как в отчете, представленном в ЦБА на конец января, в результате неправильного расчета коэффициента покрытия ликвидности в иностранной валюте не было удовлетворено требование об удержании показателя выше порога, установленного пунктом 7.2 “Порядка управления риском ликвидности в банках”.