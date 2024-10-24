ЦБА дал обязательные к исполнению предписания 3 страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению предписания ОАО Xalq Sığorta, Bakı Sığorta и Meqa Sığorta.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению предписания ОАО Xalq Sığorta, Bakı Sığorta и Meqa Sığorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе проведенного ЦБА расследования и общего мониторинга страхового рынка выяснилось, что данные компании не соблюдали соответствующие пункты "Правил регулирования взаимных выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного транспортному средству в дорожно-транспортном происшествии" при урегулировании страховых случаев по виду "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

В связи с выявленными недостатками страховщикам было дано обязательное к исполнению предписание на основании статьи 102.2.9 закона "О страховой деятельности".