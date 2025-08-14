О нас

ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания еще 3 платежным организациям

ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания еще 3 платежным организациям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания еще 3 платежным организациям - ООО Baku Pay, CİBPay и Guavapay.
Финансы
14 августа 2025 г. 11:38
ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания еще 3 платежным организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания еще 3 платежным организациям - ООО Baku Pay, CİBPay и Guavapay.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, данный шаг был предпринят в соответствии с требованиями статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах" для устранения нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала, связанного с пунктом 4.3 "Правил организации и осуществления деятельности платежных организаций и организаций электронных денег", а также для совершенствования систем внутреннего контроля.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha 3 ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib

