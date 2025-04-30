ЦБА дал обязательное к исполнению указание НБКО Finoko

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению указание небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "Финоко".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению указание небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Finoko.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, НБКО не предоставила отчеты по пруденциальным требованиям за I квартал этого года, нарушив требования статьи 24.2 закона "О небанковских кредитных организациях". Поэтому, руководствуясь требованиями статьи 25.1.5 закона, было дано обязательное к исполнению указание о незамедлительном предоставлении отчетов и своевременном их представлении в последующие периоды.