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ЦБА дал обязательное к исполнению указание НБКО Finoko

ЦБА дал обязательное к исполнению указание НБКО Finoko Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению указание небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "Финоко".
Финансы
30 апреля 2025 г. 15:13
ЦБА дал обязательное к исполнению указание НБКО Finoko

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению указание небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Finoko.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, НБКО не предоставила отчеты по пруденциальным требованиям за I квартал этого года, нарушив требования статьи 24.2 закона "О небанковских кредитных организациях". Поэтому, руководствуясь требованиями статьи 25.1.5 закона, было дано обязательное к исполнению указание о незамедлительном предоставлении отчетов и своевременном их представлении в последующие периоды.

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Версия на азербайджанском языке AMB “Finoko" BOKT-a icrası məcburi göstəriş verib

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