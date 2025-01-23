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ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание государственному банку

ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание государственному банку Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание Azər-Türk Bank, 75% акций которого принадлежат государству.
Финансы
23 января 2025 г. 17:04
ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание государственному банку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание Azər-Türk Bank, 75% акций которого принадлежат государству.

Как сообщили Report в ЦБА, банк нарушил требования пункта 14.1 "Правил расчета банковского капитала и его адекватности".

Руководствуясь требованиями статьи 47 закона "О банках", Центробанк выдал Azər-Türk Bank предписание об устранении соответствующего нарушения в кратчайшие сроки и совершенствовании внутренних процедур для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Отметим, согласно пункту 14.1, коэффициент левериджа (отношение капитала I уровня к балансовым активам и внебалансовым обязательствам) во всех банках, кроме системно значимых, должен быть не менее 4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı dövlət bankına icrası məcburi göstəriş verib

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