ЦБА выдал обязательное к исполнению предписание государственному банку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание Azər-Türk Bank, 75% акций которого принадлежат государству.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание Azər-Türk Bank, 75% акций которого принадлежат государству.

Как сообщили Report в ЦБА, банк нарушил требования пункта 14.1 "Правил расчета банковского капитала и его адекватности".

Руководствуясь требованиями статьи 47 закона "О банках", Центробанк выдал Azər-Türk Bank предписание об устранении соответствующего нарушения в кратчайшие сроки и совершенствовании внутренних процедур для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Отметим, согласно пункту 14.1, коэффициент левериджа (отношение капитала I уровня к балансовым активам и внебалансовым обязательствам) во всех банках, кроме системно значимых, должен быть не менее 4%.