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ЦБА: Цифровизация банковского сектора неизбежно приводит к росту числа случаев мошенничества

ЦБА: Цифровизация банковского сектора неизбежно приводит к росту числа случаев мошенничества С развитием цифровизации в банковском секторе растет и число случаев мошенничества.
Финансы
27 октября 2023 г. 13:06
ЦБА: Цифровизация банковского сектора неизбежно приводит к росту числа случаев мошенничества

С развитием цифровизации в банковском секторе растет и число случаев мошенничества.

Об этом Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов, комментируя участившиеся случаи мошенничества в отношении клиентов коммерческих банков.

"Цифровые платежи быстро развиваются. Меняются платежные привычки людей. Также расширяются каналы получения финансовых услуг. По итогам 9 месяцев 2023 года, удельная доля безналичных платежей в стране превысила 54%. В условиях растущей цифровизации неизбежно увеличиваются и случаи мошенничества", - отметил он.

Османов добавил, что ЦБА начала новую кампанию, целью которой является повышение осведомленности населения в этом вопросе: "Мы тесно сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана. У нас уже есть рабочая группа и разработана программа действий".

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