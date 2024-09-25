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ЦБА будет сотрудничать с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций

ЦБА будет сотрудничать с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортного кредитования.
Финансы
25 сентября 2024 г. 12:27
ЦБА будет сотрудничать с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортного кредитования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Отмечается, что Меморандум о взаимопонимании предусматривает обмен опытом в области исламского страхования, организацию различных тренингов и семинаров, а также взаимные визиты. Это сотрудничество будет способствовать расширению внедрения новых финансовых инструментов в стране, тем самым ускорив приток инвестиций в страну.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan starts cooperation with ICIEC
Версия на азербайджанском языке AMB İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortası üzrə İslam Korporasiyası ilə əməkdaşlığa başlayır

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