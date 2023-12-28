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ЦБА будет использовать искусственный интеллект

ЦБА будет использовать искусственный интеллект Одной из целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2024 год является улучшение макроэкономического прогнозирования путем использования искусственного интеллекта (ИИ) в аналитических исследованиях и экономических моделях.
Финансы
28 декабря 2023 г. 10:04
ЦБА будет использовать искусственный интеллект
Report

Одной из целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2024 год является улучшение макроэкономического прогнозирования путем использования искусственного интеллекта (ИИ) в аналитических исследованиях и экономических моделях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики на 2024 год.

"Основная цель – принятие решений по денежно-кредитной политике с учетом результатов теоретически и эконометрически адекватных моделей. Модельный аппарат будет совершенствоваться на основе новейших научных исследований по макроэкономике и количественным методам местных и зарубежных специалистов, а также передового опыта центральных банков. Будут расширены альтернативные статистические показатели, а также будет продолжено формирование масштабной базы данных на основе макроэкономических данных", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı süni intellektdən istifadə edəcək

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