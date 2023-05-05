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ЦБА будет ежедневно определять стоимость денежных знаков для инвестиционных целей

ЦБА будет ежедневно определять стоимость денежных знаков для инвестиционных целей Выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) инвестиционные денежные знаки из местного золота высокой пробы будут доступны как гражданам страны, так и иностранцам.
Финансы
5 мая 2023 г. 12:42
ЦБА будет ежедневно определять стоимость денежных знаков для инвестиционных целей

Выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) инвестиционные денежные знаки из местного золота высокой пробы будут доступны как гражданам страны, так и иностранцам.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Агшин Велиев на презентации денежных знаков.

По его словам, золотые монеты изготовлены из драгоценных металлов 999,9 пробы и их можно будет приобрести в кассах ЦБА и местных банков.

"Стоимость монет будет ежедневно обновляться на сайте ЦБА и рассчитываться в соответствии со стоимостью золота", - добавил А.Велиев.

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