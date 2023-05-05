ЦБА будет ежедневно определять стоимость денежных знаков для инвестиционных целей

Выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) инвестиционные денежные знаки из местного золота высокой пробы будут доступны как гражданам страны, так и иностранцам.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Агшин Велиев на презентации денежных знаков.
По его словам, золотые монеты изготовлены из драгоценных металлов 999,9 пробы и их можно будет приобрести в кассах ЦБА и местных банков.
"Стоимость монет будет ежедневно обновляться на сайте ЦБА и рассчитываться в соответствии со стоимостью золота", - добавил А.Велиев.