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ЦБА: Банкам предоставлена отсрочка до апреля 2022 года

ЦБА: Банкам предоставлена отсрочка до апреля 2022 года В этом году фишинговые атаки на азербайджанские банки выросли на 236%.
Финансы
9 декабря 2021 г. 13:28
ЦБА: Банкам предоставлена отсрочка до апреля 2022 года

В этом году фишинговые атаки на азербайджанские банки выросли на 236%.

Как сообщает Report, об этом заявил IT-директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

"ЦБА провел проверки кибербезопасности в банках, по итогам которых принято решение пересмотреть утвержденные в 2014 году правила. Для этого была создана специальная рабочая группа. Также был изучен зарубежный опыт, новые правила были разработаны и утверждены в июне. Они предусматривают строгие требования, поэтому банкам была предоставлена отсрочка до апреля 2022 года, когда новые правила начнут применяться", - сказал А.Гулиев.

По его словам, Азербайджан занимал 40-ую строчку в индексе кибербезопасности в 2020 году.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "2022-ci ilin aprelinə qədər banklara möhlət verilib"

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