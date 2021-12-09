ЦБА: Банкам предоставлена отсрочка до апреля 2022 года

В этом году фишинговые атаки на азербайджанские банки выросли на 236%.

В этом году фишинговые атаки на азербайджанские банки выросли на 236%.

Как сообщает Report, об этом заявил IT-директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

"ЦБА провел проверки кибербезопасности в банках, по итогам которых принято решение пересмотреть утвержденные в 2014 году правила. Для этого была создана специальная рабочая группа. Также был изучен зарубежный опыт, новые правила были разработаны и утверждены в июне. Они предусматривают строгие требования, поэтому банкам была предоставлена отсрочка до апреля 2022 года, когда новые правила начнут применяться", - сказал А.Гулиев.

По его словам, Азербайджан занимал 40-ую строчку в индексе кибербезопасности в 2020 году.