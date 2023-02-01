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ЦБА: Азербайджанские банки могут направить 5 млрд манатов дополнительных средств в реальный сектор

ЦБА: Азербайджанские банки могут направить 5 млрд манатов дополнительных средств в реальный сектор В Азербайджане 80% вкладов размещены в банках сроком на один год или меньше.
Финансы
1 февраля 2023 г. 15:27
ЦБА: Азербайджанские банки могут направить 5 млрд манатов дополнительных средств в реальный сектор

У банков Азербайджана могут направить в реальный сектор дополнительные 5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана Фуад Исаев во время выступления на II форуме по агробизнесу в Баку.

Он отметил, что 80% вкладов в Азербайджане размещены в банках сроком на один год или меньше. Более 60% срочных вкладов приходится на физических лиц: "Объем срочных вкладов составляет 9 млрд манатов, из которых 6,4 млрд манатов приходится на долю физических лиц".

Представитель ЦБА добавил, что в настоящее время коэффициент ликвидности в банках вдвое превышает требуемый минимум в 30%, то есть составляет 60%: "Если принять во внимание коэффициент мгновенной ликвидности в 30% и принять 10% в качестве дополнительного буфера, то у банков есть дополнительные 5 млрд манатов, которые они могут направить в реальный сектор".

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Версия на английском языке CBA: Azerbaijani banks can direct additional $2.9B to real sector
Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycan bankları real sektora əlavə 5 milyard manat yönəldə bilərlər"

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