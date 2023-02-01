ЦБА: Азербайджанские банки могут направить 5 млрд манатов дополнительных средств в реальный сектор

В Азербайджане 80% вкладов размещены в банках сроком на один год или меньше.

У банков Азербайджана могут направить в реальный сектор дополнительные 5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента надзора за деятельностью кредитных организаций Центрального банка Азербайджана Фуад Исаев во время выступления на II форуме по агробизнесу в Баку.

Он отметил, что 80% вкладов в Азербайджане размещены в банках сроком на один год или меньше. Более 60% срочных вкладов приходится на физических лиц: "Объем срочных вкладов составляет 9 млрд манатов, из которых 6,4 млрд манатов приходится на долю физических лиц".

Представитель ЦБА добавил, что в настоящее время коэффициент ликвидности в банках вдвое превышает требуемый минимум в 30%, то есть составляет 60%: "Если принять во внимание коэффициент мгновенной ликвидности в 30% и принять 10% в качестве дополнительного буфера, то у банков есть дополнительные 5 млрд манатов, которые они могут направить в реальный сектор".