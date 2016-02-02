Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию Texnikabank

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию ОАО Texnikabank. Об этом сообщили Report в ЦБА.

"Решением правления ЦБА №10/1 от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления", - говорится в информации.

В соответствии со ст. 51 и 52 закона "О банках" со 2 февраля 2016 года в банк назначен временный администратор.

В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Texnikabank.