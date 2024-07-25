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ЦБА аннулировал лицензию Naxçıvanbank

ЦБА аннулировал лицензию Naxçıvanbank Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на основании обращения ОАО "Naxçıvanbank" лицензия банка была аннулирована, а небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "E-Kredit", созданному на базе банка, выдана лицензия.
Финансы
25 июля 2024 г. 11:54
ЦБА аннулировал лицензию Naxçıvanbank

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на основании обращения ОАО "Naxçıvanbank" лицензия банка была аннулирована, а небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "E-Kredit", созданному на базе банка, выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По решению регулятора, все активы "Naxçıvanbank" на момент аннулирования лицензии, включая кредитные требования, перешли к его правопреемнику - НБКО "E-Kredit". Кредитная организация будет осуществлять свою деятельность по прежнему юридическому адресу "Naxçıvanbank" (город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, 27).

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Версия на азербайджанском языке "Naxçıvan Bank"ın lisenziyası ləğv edilib, "E-Kredit" BOKT-a lisenziya verilib

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