ЦБА аннулировал лицензию Naxçıvanbank

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на основании обращения ОАО "Naxçıvanbank" лицензия банка была аннулирована, а небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "E-Kredit", созданному на базе банка, выдана лицензия.

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на основании обращения ОАО "Naxçıvanbank" лицензия банка была аннулирована, а небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "E-Kredit", созданному на базе банка, выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По решению регулятора, все активы "Naxçıvanbank" на момент аннулирования лицензии, включая кредитные требования, перешли к его правопреемнику - НБКО "E-Kredit". Кредитная организация будет осуществлять свою деятельность по прежнему юридическому адресу "Naxçıvanbank" (город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, 27).