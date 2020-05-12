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ЦБА аннулировал лицензии еще двух банков

ЦБА аннулировал лицензии еще двух банков

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая аннулированы лицензии AGBank və NBC Bank.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Оценки, проведенные в NBC Bank, подтвердили неудовлетворительное финансовое положение банка, полную потерю капитала, серьезные проблемы с ликвидностью, неспособность выполнить свои обязательства по вкладам. На 30 апреля 2020 года доля нерабочих кредитов в кредитном портфеле банка равна 54% (73 млн манатов). Кроме того, для восстановления позиции капитала требовалось дополнительное капиталовложение в размере 74 млн манатов.

Оценки, проведенные в AGBank, также подтвердили неудовлетворительное финансовое положение банка, полную потерю капитала. На 30 апреля 2020 года доля нерабочих кредитов в кредитном портфеле банка равна 51%. Кроме того, для восстановления позиции капитала требовалось дополнительное капиталовложение в размере 212 млн манатов.

С учетом вышесказанного, в соответствии с положениями закона "О банках", лицензии обоих банков отозваны.

Общая сумма защищенных вкладов в общей сложности 215 тыс. вкладчиков 4 банков с отозванными лицензиями составляет 686 млн манатов. Более 99% вкладов застрахованы и будут полностью компенсированы.

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