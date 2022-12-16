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ЦБА: Активность на межбанковском денежном рынке растет

ЦБА: Активность на межбанковском денежном рынке растет Активность Азербайджана на межбанковском денежном рынке продолжает расти. На торговой платформе Bloomberg было в сентябре было совершено 69 сделок, октябре – 146, ноябре – 168.
Финансы
16 декабря 2022 г. 12:29
ЦБА: Активность на межбанковском денежном рынке растет

Активность Азербайджана на межбанковском денежном рынке продолжает расти. На торговой платформе Bloomberg было в сентябре было совершено 69 сделок, октябре – 146, ноябре – 168.

Как передает Report, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

"93,6% сделок носили краткосрочный характер (1-3 дня). В ноябре число межбанковских сделок REPO составило 76, что в сравнении с прошлым месяцем в 3,6 раза больше.

В общем, за сентябрь-ноябрь на торговой платформе Bloomberg объем совершенных финансовых операций составил 3 974 млн манатов, по системе REPO - 305 млн манатов.

Решения, принятые на последнем заседании по процентному коридору, сопровождались повышением средних процентных ставок на межбанковском рынке. В ноябре в торговой системе Bloomberg средний процент однодневных операций по сравнению с октябрьским показателем вырос на 0,6%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ноябре 2022 года кредитные вложения банков и небанковских кредитных организаций выросли на 1% по сравнению с прошлым месяцем, с началом года – 18,1%, с аналогичным периодом прошлого года – 21,1%. За 11 месяцев объем бизнес-кредитов вырос на 12,7%, потребительских – на 27,7%, ипотечных – 21,9%.

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Версия на английском языке CBA: Activity in interbank money market is increasing
Версия на азербайджанском языке AMB: “Banklararası pul bazarında fəallıq yüksəlməkdədir”

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