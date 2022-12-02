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ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы

ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы "В Азербайджане 90% жилых домов и 70% коммерческих (бизнес) объектов не застрахованы в форме обязательного страхования".
Финансы
2 декабря 2022 г. 14:54
ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы

"В Азербайджане 90% жилых домов и 70% коммерческих (бизнес) объектов не застрахованы в форме обязательного страхования".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев на мероприятии в Баку с участием лидеров финансовых организаций Турции и Азербайджана.

"Большая часть рисков населения и бизнеса, связанных с имуществом, по-прежнему лежит на государстве. Необходимы реформы в сфере обязательного страхования недвижимости, а также использование опыта Турции, интеллектуальная поддержка братской страны", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Yaşayış evlərinin 90 %-i, kommersiya obyektlərinin 70 %-i sığortasızdır"

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