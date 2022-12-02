ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы

"В Азербайджане 90% жилых домов и 70% коммерческих (бизнес) объектов не застрахованы в форме обязательного страхования".

"В Азербайджане 90% жилых домов и 70% коммерческих (бизнес) объектов не застрахованы в форме обязательного страхования".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев на мероприятии в Баку с участием лидеров финансовых организаций Турции и Азербайджана.

"Большая часть рисков населения и бизнеса, связанных с имуществом, по-прежнему лежит на государстве. Необходимы реформы в сфере обязательного страхования недвижимости, а также использование опыта Турции, интеллектуальная поддержка братской страны", - отметил он.