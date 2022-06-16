ЦБА: 73% операций по текущим счетам пришлось на электронный банкинг

В 2021 году 73% операций по текущим счетам клиентов пришлось на электронный банкинг.

В 2021 году 73% операций по текущим счетам клиентов пришлось на электронный банкинг.

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

Комментируя текущую ситуацию с безналичными платежами в Азербайджане, Гасымов сказал: "В прошлом году на безналичный оборот пришлось 32% всех операций, осуществляемых внутри страны с помощью платежных карт. За первые 5 месяцев текущего года этот показатель уже превысил 40%. Для платежного рынка Азербайджана это высокий результат. За этим стоит как высокий интерес населения к безналичным платежам, так и ряд мероприятий, проводимых в этом направлении. В настоящее время используются, в частности, бесконтактные платежи, что связано с привычками, сложившимися у населения в период пандемии. В 2021 году объем бесконтактных платежей по платежным картам составил 2,6 млрд манатов. За 5 месяцев текущего года 88% платежей через POS-терминалы принимались именно бесконтактным способом. Естественно, здесь большое влияние оказывают и инновационные решения. Как вы знаете, запуск в прошлом году в Азербайджане платежного решения Apple Pay, увеличение количества решений, позволяющих проводить платежи с использованием смарт-часов и других гаджетов бесконтактным способом, также повышает интерес к этой сфере".