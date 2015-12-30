​ЦБА: 5 января официальный курс составит 1,5610 AZN/USD

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс доллара на 5 января на уровне 1,5610 AZN/USD.

Как сообщает Report, в связи с этим ЦБА распространил официальное заявление.

"В соответствии с новой курсовой политикой Центробанка, с учетом спроса и предложения официальный курс маната по отношению к доллару 5 января 2016 года установлен на уровне 1,5610 AZN/USD", - говорится в заявлении ЦБА.

Отмечается, что в предпраздничные дни спрос банков на валюту был удовлетворен Центробанком в достаточном объеме посредством аукционов.