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    ​ЦБА: 5 января официальный курс составит 1,5610 AZN/USD

    ЦБА установил официальный курс доллара на 5 января

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс доллара на 5 января на уровне 1,5610 AZN/USD.

    Как сообщает Report, в связи с этим ЦБА распространил официальное заявление.

    "В соответствии с новой курсовой политикой Центробанка, с учетом спроса и предложения официальный курс маната по отношению к доллару 5 января 2016 года установлен на уровне 1,5610 AZN/USD", - говорится в заявлении ЦБА.

    Отмечается, что в предпраздничные дни спрос банков на валюту был удовлетворен Центробанком в достаточном объеме посредством аукционов. 

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