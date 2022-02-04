ЦБА: Основная часть от общей инфляции сформирована продовольственной инфляцией

Продовольственная инфляция сформировала 3/5 от общей инфляции в Азербайджане в 2021 году.

Продовольственная инфляция сформировала 3/5 от общей инфляции в Азербайджане в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана Азер Алескеров.

Вместе с тем, по его словам, по сравнению с предыдущими годами в формировании общей инфляции возросла роль непродовольственных товаров и услуг.

A.Алескеров также отметил, что Азербайджан является одной из стран с относительно низкой инфляцией в долгосрочном периоде: "Это показывает анализ потребительской ценовой корзины. Так, за последние 10 лет инфляция в Азербайджане составила около 5%. В прошлом году, как и в большинстве стран мира, годовая инфляция в Азербайджане превысила средний показатель. Анализ также показывает, что более половины роста цен в Азербайджане в 2021 году было связано с внешними факторами стоимости. В прошлом году в мире было беспрецедентное инфляционное давление. Рост цен на товарных биржах превысил все показатели".