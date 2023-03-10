ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии (центробанк) снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.

Банк Японии (центробанк) снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам мартовского заседания.

Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования - на уровне минус 0,1% - в январе 2016 года.

В рамках решения регулятор также планирует покупать необходимое количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. В то же время ЦБ установил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня.

Регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - около 180 млрд иен.

Центробанк сохранит уровень непогашенных коммерческих бумаг (CP) примерно на отметке в 2 трлн иен, а корпоративные бонды будут выкупаться прежними темпами, чтобы они вернулись к 3 трлн иен.

Центробанк Японии будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы инфляции (на все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя, также отметил он.