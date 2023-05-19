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ЦБ Турции заявил, что не будет вводить ограничения на снятие наличных с кредитных карт

ЦБ Турции заявил, что не будет вводить ограничения на снятие наличных с кредитных карт Центробанк Турции заявил в пятницу, что не будет вводить ограничения для банков на снятие наличных с кредитных карт.
Финансы
19 мая 2023 г. 11:56
ЦБ Турции заявил, что не будет вводить ограничения на снятие наличных с кредитных карт

Центробанк Турции заявил в пятницу, что не будет вводить ограничения для банков на снятие наличных с кредитных карт.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на текст письма регулятора банкам.

"В соответствии с поступившими указаниями… считаем целесообразным исключить снятие наличных с индивидуальных кредитных карт из-под действия ограничений", - сказано в письме.

Ряд турецких СМИ сообщили в четверг, что банки страны полностью запретили вывод наличных с кредитных карт, так как возрос спрос на снятие аванса наличными под 1,36%. Телеканал NTV уточнил со ссылкой на рассылку регулятора, что речь идет о вводе ограничений для тех, кто снимает более 15 тыс. лир (около 750 долларов) со счета.

Отмечалось, что до первого тура выборов, прошедшего 14 мая, данный способ получения наличных средств был крайне популярен среди местного населения.

Ранее сообщалось, что валютные резервы Центробанка Турции снизились за неделю на почти 8 млрд долларов, до уровня 60,8 млрд.

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Версия на английском языке Turkish Central Bank won’t impose restrictions on cash withdrawals from credit cards

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